ROMA – Barbara D'Urso sta proseguendo la sua estate nel segno del relax in attesa di tornare in tv con i suoi tantissimi impegni settimanali. Anche in vacanza non dimentica però i suoi tantissimi fan regalando loro delle foto su Instagram. Uno dei suoi ultimi scatti, la conduttrice Mediaset sembra aver riportato indietro le lanciette del tempo.

Barbara D’Urso ha 61 anni: a primo sguardo però, sembra non aver mai raggiunto questa età. A commento della foto postata il 10 agosto scrive: “Anche voi questa sera aspetterete di veder cadere una stella per esprimere un desiderio??? Ricordatevi di non rivelarlo a nessuno, altrimenti non si avvera”.

Non tutti i fan però gradiscono. Qualcuno la redarguisce: “Non hai più vent’anni per fare queste foto. Non ti sembra di esagerare?”. Altri invece la difendono: “Io non riesco a capire certi commenti fatti con tono sprezzante nel dire sei vecchia il voler umiliare una persona a tutti i costi io dico invece magari ci fossero delle sessan tenni come Barbara!”

C’è infine chi mette in dubbio l’autenticità della foto: “In questa foto ha i capelli più corti. E’ stata comunque modificata, guarda la mano e vedi una differenza dopo il polso”.