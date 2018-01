Barbara D’Urso e la foto senza veli. con un ringraziamento “speciale”

ROMA – Barbara d’Urso pubblica una foto in cui appare, su Instagram, in décolleté. La D’Urso ne approfitta per ringraziare i suoi fan che le hanno regalato un nuovo record. “Domenica Live“, infatti, raggiunge picchi del 26% di share con oltre 4 milioni 200 mila spettatori.

Scrive Barbarella:

“Canale 5 arriva a staccare tutte le altre reti anche di 16 punti di share! E la cosa più pazzesca è che noi, rispetto agli altri, con grandissima gioia e soddisfazione, abbiamo tantissime interruzioni pubblicitarie ma voi rimanete sempre lì incollati! Grazie!”.

La conduttrice pubblica su Instagram un post di ringraziamento e allega una foto in cui si mostra raggiante. Impossibile non notare la sua bellezza a 60 anni compiuti. La D’Urso ha decisamente un corpo da fare invidia a tante giovani colleghe.