ROMA – Barbara D’Urso fotografata in auto con Felice Massa, il giovane avvocato che la conduttrice fequentava qualche anno fa. La conduttrice è stata fotografata da “Chi”: la cena si è svolta a Milano in un ristorante prestigioso e noto che li ha fatti sedere a rigorosa distanza. Viste le restrizione dovute al coronavirus, la cena è avvenuta molto presto: i due si sono poi concessi una passeggiata insieme. Barbara e Felice sono poi tornati a casa insieme nella macchina di lui. Felice l’ha accompagnata al portone ed ha atteso da vero gentiluomo che Barbara entrasse nel portone di casa.

I due hanno fatto coppia nel 2013 ed ora sembra che ci sia affetto. La D’Urso fra l’altro in questi giorni si sta godendo del tempo libero dato che, a causa dell’emergenza coronavirus, il suo “Domenica Live” è stato temporaneamente sospeso per far spazio all’informazione.

“A volte ritornano” titola il servizio del settimanale “Chi”. Nessun bacio, abbraccio o contatto fisico è stato ripreso dai paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Tra i due però, non è passata inosservata la gentilezza e l’affetto. E sono quindi in molti a chiedersi se tra i due sia in corso un ritorno di fiammo o soltanto un incontro tra ex.

Fonte: Chi, Leggo, Today