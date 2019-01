ROMA – Barbara D’Urso, come molti altri vip della tv e non solo, in questi giorni sta trascorrendo le vacanze lontano dall’Italia. La regina di Canale 5 pubblica su Instragram uno scatto che ha reso felici molti fan: nella foto, la D’Urso indossa un costume strettissimo che mette in risalto la scollatura.

La conduttrice ha scelto il caldo di Cuba per ricaricare le batterie in vista del ritorno sul piccolo schermo, come sempre per 6 giorni su 7 alla settimana: nello scatto realizzato qualche giorno fa, come scrive lei stessa si trova a Varadero.

Nella foto si nota il dettaglio della scollatura, sulla quale in maniera inevitabile si posano gli occhi dei suoi follower soprattutto maschi.

Lo scorso luglio, la conduttrice era apparsa in un video su Instagram in cui, anche in quell’occasione, si godeva il mare. Nel filmato, Barbara correva su una spiaggia italiana con un copricostume bianco. Dietro di lei c’era un tramonto suggestivo. Nel video però, alcuni avevano notato un particolare che aveva scatenato qualche critica e polemica: la D’Urso stringeva tra le mani dei fiori. Non si trattava però di un fiore qualcunque dato che era un giglio di mare, fiore bianco che si trova frequentemente in spiaggia e che è una specie protetta. Il piccolo imprevisto aveva momentaneamente turbato la serenità delle vacanze della conduttrice.