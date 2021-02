Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: la conduttrice napoletana ha deciso per una volta di abbandonare trucco e riflettori per mostrarsi ai suoi fan senza filtri. In alcune foto pubblicate ieri sera tra le sue Stories di Instagram Barbara D’Urso è apparsa per la prima volta completamente struccata prima di andare a dormire.

E’ abbracciata a un vecchio amico: il suo orsacchiotto di peluche, già protagonista di molti suoi selfie. Barbara D’Urso, 63 anni, senza trucco e coi capelli spettinati, sembra quasi una ragazzina.

Barbara d’Urso e il gossip su Memo Remigi

Recentemente la conduttrice è stata al centro del pettegolezzo per un suo presunto flirt del passato con Memo Remigi. A sganciare il gossip è stato proprio lui, rivelando di aver tradito sua moglie dell’epoca con Barbara. Ma la conduttrice in diretta tv ha smentito categoricamente di essere “mai sono stata con uomini sposati”.

“In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo scivolate, ma dovrei dire tradimenti”, ha raccontato Remigi in una intervista a Dipiù Tv. “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso”.

Erano gli anni 70, lui era già famoso sulla quarantina, sposato con Lucia. Barbara D’Urso era invece una bellissima showgirl agli esordi. Aveva 19 anni.

Secondo Remigi la moglie lo cacciò di casa: “Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara, con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”.

La smentita di Barbara D’Urso

Ma Barbara D’Urso non ci sta a passare per sfasciafamiglie. “C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni”.

E qui la precisazione: “Stiamo parlando di più di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di quattro anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”.