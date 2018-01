BEIRUT – Barbara d’Urso ricarica le pile in vista dei suoi impegni televisivi e nei primi giorni del 2018 sceglie di trascorrere una vacanza in Libano. In attesa dell’8 gennaio, giorno in cui tornerà alla conduzione di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, la presentatrice sta trascorrendo qualche giorno di relax nel paese che si affaccia sul Mediterraneo.

Su Instagram, la D’Urso documenta la sua vacanza all’insegna della cultura, con visite ai musei e agli spettacoli dedicati alle danze tradizionali del Paese. Carmelita fa anche una capatina sul lungomare e si affaccia su una terrazza che dà direttamente sul mare. Qui si gode la meravigliosa vista che il Mediterraneo offre da queste parti.