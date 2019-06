ROMA – Barbara Bonansea segna al 95esimo il gol che stende l’Australia nel primo match al Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. L’azzurra decide di esultare con il ciuccio che fece Totti 13 anni fa sempre in Francia, durante i Mondiali del 2006 e sempre al 95esimo minuto.

L’attaccante azzurra ha steso l’Australia e ci ha fatto tornare indietro nel tempo: anche nel caso della rete di Totti (era il 26 giugno) l’Italia di Marcello Lippi affrontava l’Australia in quel caso agli ottavi di finale. Per questa ragione, viste le analogie tra le due reti, c’è chi parla di “smorfia australiana”.

La rete di Totti avvenne nei minuti di recupero poco prima che i tempi supplementari stessero per diventare una certezza. Fabio Grosso si era procurato un rigore che venne calciato in rete dall’allora capitano della Roma. Anche in quel caso, il gol arrivò al 95esimo.

Fonte: Sky