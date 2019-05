BARI – Due coppie gay si baciano al comizio di Matteo Salvini che si è svolto a Bari. La protesta è quella già andata in scena negli ultimi mesi come risposta al vicepremier che gira l’Italia in perenne campagna elettorale.

Le due coppie, due ragazze e due ragazzi, si sono fatti scattare una fotografia mentre si baciano con alle spalle il palco della Lega. La protesta del bacio gay è nata per contrastare l’omofobia espressa pubblicamente da alcuni esponenti del Carroccio.

Elsa, la ragazza che ha condiviso lo scatto del doppio bacio gay, su Instagram ha scritto: “Non serve aggiungere altro”. Una protesta simile era già andata in scena a Caltanissetta con Gaia e Matilde ed anche in altre città italiane.

Gli episodi di protesta civile contro la politica della Lega e di Matteo Salvini continuano a moltiplicarsi e si contraddistinguono per originalità. Sempre a Bari, molti hanno sfilato vestiti da Zorro per protesta. Per non parlare poi della protesta degli striscioni. Anche qui, pur essendo sostanzialmente una protesta ironica, non sono mancate prese di posizione delle forze dell’ordine che ghanno rimosso con forza alcuni striscioni.

Fonte: Instagram