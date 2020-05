ROMA – Bebe Vio pubblica su Facebook una foto che spiazza i suoi fan. La campionessa parolimpica appare sorridente, sudata e stremata dopo un allenamento.

Le protesi sono sfilate e ben in mostra.

Questo il commento della Vio come al solito ironico: “Per oggi basta… sono a pezzi“.

L’atleta veneta riceve migliaia di like e di commenti positivi. Per tutti “è una forza della natura”.

“Sei pazzesca!Ti invidio sai….Hai così tanto dentro che quello che ti manca fuori SCOMPARE!!!!Spero che la tua vita ti regali sempre di più,te lo auguro!” scrive qualcuno.

Un altro elogia la sua “autoironia è spettacolare! Grande Campionessa”.

E ancora:

“Sei stratosferica , quanto abbiamo da imparare su tutto da questa meravigliosa campionessa . Una cosa è certa quanta gente Ti vuole un sacco di bene”.

Qualcun altro commenta la sua straordinaria forza: “Sei troppo forte e ti ammiro tantissimo. Ogni tanto invidio la tua solarità ma fai bene perché è così che bisogna affrontare la vita un grande abbraccio tesoro bello”.

Tantissimi i commenti positivi. Tra questi c’è chi scrive:

“La vita è una cosa meravigliosa importante prenderla come viene, brava Vio”.

E ancora:

“Voglio la tua auto ironia, la tua splendida grandezza. Sei unica Bebe”.

Qualcuno è molto sincero e vede in Bene un esempio unico:

“Ho cercato di non ammirarti ma non ci sono riuscita..è solo invidia. Fossi riuscita ad essere solo l’uno per cento di te avrei vinto ma ho perso. Però conto su di te. Sei un esempio per tutti,vai avanti così” (fonte: Repubblica, Facebook).