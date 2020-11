Il primo bacio in pubblico tra Belen Rodriguez (in accappatoio) e Antonino Spinalbese: la foto su Chi.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il primo bacio in pubblico sulla copertina di Chi.

La foto del bacio tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 4 novembre, le immagini del weekend romantico di Belen Rodriguez con il nuovo compagno, l’hairstylist Antonino Spinalbese. La storia tra i due è cominciata per caso e in sordina quest’estate e, dopo settimane di depistaggi, ecco le foto che confermano una volta per tutte il loro legame.

Così, mentre l’ex della Rodriguez, Stefano De Martino, è stato immortalato la scorsa settimana, sempre da Chi, in compagnia della modella Mariacarla Boscono, Belen ha trascorso il weekend con alcuni amici e il suo Antonino in una villa sul lago di Como e appare già innamorata pazza.

L’ultima intervista di Belen su Stefano

“Sono molto serena – ha dichiarato nell’ultima intervista, rilasciata a Il Fatto Quotidiano, a proposito della separazione – Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte de le dà la vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro dà tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta, però ci ho provato”. (Fonte Chi)