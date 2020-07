Si infittisce dunque il gossip dell’estate: non tanto e non solo la love story tra Belen Rodriguez e Antinolfi, quanto la rottura tra l’argentina e Stefano De Martino.

E i conseguenti legami che i due hanno creato. O perlomeno che lei ha creato, perché su De Martino finora ci sono solo voci e indiscrezioni, ma nessuna conferma.

Andiamo con ordine: da qualche settimana è emerso sempre più chiaramente che tra Belen e Stefano si fosse rotto qualcosa. Poi è arrivata la conferma dai diretti interessati.

E’ bene ricordare che l’argentina e il napoletano erano tornati insieme dopo qualche anno. La loro prima relazione aveva portato alla nascita di Santiago. Poi la separazione, le altre storie, il ritorno di fiamma. Ma qualcosa poi si è inceppato.

Cosa? Dagospia (che si solito è molto ben informato sulle voci di corridoio) ne spara una grossa, grossissima: Belen avrebbe scoperto il tradimento di De Martino. E fin qua niente di strano, di corna sono piene le storie d’amore.

Ma è il nome a fare scalpore: Alessia Marcuzzi, appartenente allo stesso mondo (televisivo) e più grande sia di Belen che di Stefano.

Finora De Martino ha smentito le voci, fatto sta che Stefano e Belen non stanno più insieme.

Sul nuovo numero di Chi arriva uno scoop atteso da giorni, dopo le anticipazioni di Dagospia: i baci infuocati fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri.

Ecco il racconto del settimanale: La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all’“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l’inizio della loro storia.

Tutto è partito poche settimane fa, quando “Chi” ha pubblicato le foto di due cene a Milano che hanno visto protagonisti Belen e Antinolfi, scortati dall’inseparabile amico di Belen, Mattia Ferrari, art director e nome emergente della moda che, ha fatto da “Cupido”.

Vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la “scusa” di qualche progetto insieme nel campo della moda. All’inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato (sempre Dago riporta la notizia di baci recenti fra Gianmaria e Dayane Mello).

Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto.

Poi è arrivato l’invito per la festa di compleanno a Napoli e il weekend a Capri. Così è nata l’escalation di passione che documentano le foto di “Chi”. (Fonti: Dagospia e Chi)