Primo bacio social e quindi mostrato al pubblico tra Belen Rodriguez e il suo nuovo compagno Antonino Spinalbanese. I due sono a Roma.

Belen Rodriguez e il primo bacio social con Antonino Spinalbanese. I due sono a Roma dove la showgirl argentina sta partecipando alla riprese di “Tu sì que vales”. In una storia Instagram Belen mostra il bacio con Antonino in un gioco romantico di ombre.

Entrambi a Roma spesso si danno appuntamento dopo il lavoro per delle passeggiate e delle cene romantiche sotto la luna della Capitale.

Tra i due tutto è iniziato ad agosto

Belen e Antonino si sono conosciuti a Milano e poco dopo hanno trascorso una settimana a Ibiza insieme ad altri amici, ed è lì che sarebbe scattata la scintilla. Antonino Spinalbanese, classe 1995, è un noto hairstylist e ha undici anni in meno di Belen. Grazie a lui la showgirl sta ritrovando il sorriso dopo la burrascosa fine del matrimonio con Stefano De Martino.

“Sono molto serena – ha dichiarato nell’ultima intervista, rilasciata a Il Fatto Quotidiano, a proposito della separazione – Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte de le dà la vita. Quando ci riprovi fino all’ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro dà tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta, però ci ho provato”. (Fonte Instagram).