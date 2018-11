FUERTEVENTURA – Belen e Cecilia Rodriguez insieme in uno shooting fotografico realizzato a Fuerteventura, una delle Isole Canarie. Le foto sono state realizzate per pubblicizzare alcuni costumi da bagno della loro linea di moda “Me Fui” in questa location esotica e desertica. Davvero un bel regalo fatto insieme dalle due sorelle ai loro fan: gli scatti infatti non deludono e sono davvero un bel vedere.

Malgrado novembre, le due sorelle argentine, deliziano i loro fan con delle pose altamente sensuali. Gli scatti sono stati realizzati su una strada desertica a pochi passi dal deserto. Lo stile di Cecilia appare aggressivo: Belen invece, posa anche in sella ad un cavallo.

Ad accompagnare uno degli scatti, Belen in spagnolo scrive: “Trovami dove si ferma il vento, dove c’è pace e non c’è tempo, cercami in riva al mare, baciando la schiuma e il sale ….. cercami, mi troverai, nel paese della libertà”.