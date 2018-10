ROMA – Scatto bollentissimo per Belen Rodriguez che su Instagram pubblica una foto praticamente a seno nudo. La showgirl è in topless dinanzi allo specchio di un camerino mentre mostra il suo generosissimo décolleté coperto solo da una mano. Ma ai fan più attenti non è sfuggito un particolare inquietante.

L’occhio è caduto su un’altra donna, che si trova alle sue spalle. I follower avvertono immediatamente Belen: “Attenta, la donna alla tua destra ti sta frugando nella borsa“. Sarà vero? Effettivamente nello specchio si vede una oscura figura femminile, in posizione leggermente chinata, come nell’atto di afferrare qualcosa.

Non è dato sapere se si tratti di una collaboratrice intenta ad aiutare Belen o se la borsa della showgirl fosse davvero il suo obiettivo. Intanto la segnalazione ha fatto il giro del web e pure lo scatto hot di Belen ha fatto il pieno di like.