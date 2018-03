ROMA – Dopo aver partecipato all’ultima puntata di “C’è posta per te” con Maria De Filippi, raggiunta grazie a un volo privato, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati a Lugano, dove il pilota ha la sua nuova casa. E lì, ad attenderli, l’ultimo sfizio che si è voluta togliere la coppia: una Bentley da 400mila euro. Niente male.

Con i due, paparazzati dai fotografi del settimanale “Chi”, anche il piccolo Santiago che attende di rivedere papà Stefano De Martino in queste settimane impegnato come inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi.