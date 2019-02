ROMA – Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social. In questi giorni sta trascorrendo un periodo di vacanza nella sua Argentina e nel vicino Uruguay. Le foto che posta sia su Instagram che su Facebook, mostrano ancora una volta il suo lato B perfetto.

E’ tempo di vacanze in costume per la bella Belen. In realtà, lo scopo del viaggio non è noto. C’è chi parla di viaggio di piacere chi di nuovo flirt. Fatto sta che la bella showgirl è tornata nella sua terra natia a distanza di un mese, trascorrendo qualche giorno anche nel vicino Uruguay, ed ha regalato scatti ai suoi follower.

Accanto a lei un’amica altrettanto bella. E infatti, sui social qualcuno scrive che sembrano due gocce d’acqua. Le foto naturalmente hanno fatto il pieno di like e di commenti di “ammirazione” da parte dei fan che si sono congratulati per l’ottima forma della Rodriguez.

Belen Rodriguez aveva regalatouno scatto sensuale su Instagram anche nei giorni scorsi. La 34enne argentina aveva voluto dare la buonanotte ai suoi oltre 8 milioni di follower. Un gesto ovviamente apprezzato da tanti, che hanno potuta ammirarla in tenuta da notte alquanto succinta.

Dopo la pubblicazione della foto era arrivata anche una strana richiesta da parte di un suo ammiratore. L’uomo le aveva scritto: “Vorrei averti per un’ora per far ingelosire mia moglie, che purtroppo sento lontana da me”.