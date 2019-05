ROMA – Belen Rodriguez posta una foto davanti ad una chiesa che si trova sulle isole Baleari. La showgirl sta infatti trascorrendo un periodo di vacanza insieme a Stefano De Martino dopo l’amore ritrovato tra i due. “Se niente ci salva dalla morte, l’amore ci salva dalla vita” ha scritto su Instagram per accompagnare l’immagine scattata al tramonto.

Nella foto si vede una semplice chiesetta bianca e la Rodriguez che cammina indossando un abito lungo, uno di quelli la cui parte bassa può essere fatta roteare. L’immagine ha fatto molto discutere i fan della coppia ed anche i tabloid. Perché la coppia si è concessa due vacanze di fila, una in Marocco col figlio e una da soli? Che questa, sull’isola spagnola, sia una seconda luna di miele?

In molti ipotizzano infatti che il viaggio in Marocco sia servito a rendere ufficiale la riappacificazione della coppia. Le stesse persone si chiedono se invece il viaggio alle Baleari rappresenti il preambolo di qualcos’altro. L’immagine della chiesetta, per molti rappresenta l’annuncio che presto risposerà Stefano De Martino? C’è comunque da dire che i due risultano attualmente separati e non divorziati. Vedremo nelle prossime settimane se queste previsioni siano reali oppure no. Intanto, ancora una volta Belen conquista tutti.

Fonte: Instagram