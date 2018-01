MILANO – Belen Rodriguez replica alle accuse di chi sostiene che si sia sottoposta a ritocchi dal chirurgo estetico. E lo fa con una foto, un’immagine di se stessa a 15 anni in maglietta e mutandine, con una breve ma esplicita didascalia: “La fortuna non mi è mai mancata”.

Nello scatto postato su Instagram la conduttrice argentina mostra infatti un lato b già in perfetta forma, molto simile a quello che è solita mostrare in tante foto sui social.

Come sottolinea Leggo,

la provocazione della Rodriguez è chiara e vuole mostrare che non essendoci grandi differenze è assolutamente improbabile che sia ricorsa ad interventi chirurgici, oltre al fatto che avere a 15 anni di distanza un fondo schiena come quello della foto è sicuramente poco comune. “Diciamo che la fortuna a me non é mai mancata! #ironia #viamo”, aggiunge nella didascalia in modo ironico.