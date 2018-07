ROMA – Belen Rodriguez torna a far parlare di sé su Instagram, ma questa volta non c’entrano le pose hot e i bikini succinti. L’occhio critico dei follower è caduto su una foto del piccolo Santiago che gioca sulla spiaggia stringendo in mano una bottiglia di birra. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Tra i benpensanti c’è chi afferma: “Che foto orribile, cosa non si fa per la popolarità”. E ancora: “Cattivi esempi , da rabbrividire sdegnata”. “Pur di far parlare di te, sei disposta ad usare anche un bambino….. Povero De Martino cosa deve sopportare!”. “Non è educativo, togliere questa foto”.

C’è però qualche malizioso che ha la vista lunga e riesce a riconoscere la sagoma inconfondibile della bottiglia. Quella che il piccolo Santiago stringe tra le manine è una “Corona”. Sarà un caso? Un’allusione al suo omonimo ex? Chissà. Intanto il post ha riscosso 289 mila like.