Belen Rodriguez vittima degli "haters". La showgirl argentina è molto attiva sui social. Nelle ultime ore non ha fatto nulla di male se non postare uno scatto del figlio Santiago come già fatto nel passato.

Nella foto si vede il figlio nato dalla sua relazione con Stefano De Martino, in primo piano mentre sorride. Mamma scrive in spagnolo “sonrie siempre”, ossia “sorride sempre”.

Tra i tanti che consigliano a Belen di non postare le foto dei propri figli sui social in molti apprezzano dicendo che Santiago è bellissimo e che assomiglia per metà al papà e per metà alla mamma. Altri però si nascondono dietro la tastiera del proprio computer e commentano dicendo che il piccolo è “brutto”. “Sarà almeno simpatico” scrive ad esempio un utente che viene attaccato molto pesantemente dagli altri follower: “Con tutta la sincerità di questo mondo voglio dirti che tuo figlio è bruttissimo cioè una ragazza preferirebbe diventare lesbica piuttosto che farsi un mostro del genere. Non mi capacito del fatto che tu sei bellissima e tuo figlio è così”. Un altro utente commenta: “Non è il mio gusto sarebbe a dire non è la categoria che metterei nei bambini molto belli o belli, è un bambino molto particolare che però non mi ispira purtroppo a vederlo bello (senza offesa, è solo la mia opinione come potrebbe essere quello di un’altro/a)”.