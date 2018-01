ROMA – Belen Rodriguez con sguardo provocante e sigaretta stretta in mano. Questa la foto che la showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram scatenando la reazione dei fan preoccupati per la sua salute. “Non farlo”, “Ti rovini”, “Ti fa male”, scrivono i fan ricordandole i danni che il fumo potrebbe provocare anche alla sua bellezza.

Il sito Today scrive dunque che anche se i fan sono apparsi molto preoccupati per la sua salute, hanno decisamente apprezzato lo scatto estremamente sensuale che la bella Belen Rodriguez ha voluto regalargli per il 31 dicembre:

“Un gesto che i follower della ex signora De Martino non hanno apprezzato, anzi le consigliano di smettere. Sono stati in tanti infatti a commentare “Non farlo” e ancora “Ti rovini” ma non solo anche “Ti fa male” e “Sei bellissima, non fumare”.

Insomma uno stuolo di salutisti i fan che hanno però allo stesso tempo apprezzato le “curve” di Belen Rodriguez. Intanto lo scatto ha suscitato anche la reazione del compagno, il pilota Andrea Iannone che non ha resistito e ha commentato così alla foto pubblicata dalla show girl argentina: “Ok, arrivo”. Dove trascorrerà il capodanno la show girl? Ancora non è dato saperlo”.