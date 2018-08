ROMA – Queste foto le pubblica il settimanale “Chi” e smentiscono [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] le voci sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Dato che il piccolo Santiago sta trascorrendo un periodo di vacanza col papà Stefano De Martino, Belen si è concessa qualche giorno su uno yacht insieme al pilota di MotoGp, il suo attuale compagno.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ora li ha pizzicati mentre si scambiano effusioni e passano momenti in intimità. In uno di questi scatti, Belen conferma ancora una volta di avere un corpo perfetto.

Belen Rodriguez, nelle scorse ore è stata vittima degli “haters”. La showgirl argentina è molto attiva sui social ed ha deciso di postare uno scatto del figlio Santiago.

Nella foto si vede il figlio in primo piano mentre sorride. Mamma scrive in spagnolo “sonrie siempre”, ossia “sorride sempre”. Tra i tanti che consigliano a Belen di non postare le foto dei propri figli sui social, ci sono molti che comunque apprezzano lo scatto dicendo che Santiago è bellissimo e che assomiglia per metà al papà e per metà alla mamma. Altri però si nascondono dietro la tastiera del proprio computer e commentano dicendo che il piccolo è “brutto”. Davvero un brutto episodio che fa comprendere quanto siano ancora attivi i cosiddetti “leoni da tastiera”.