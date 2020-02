ROMA – Belen Rodriguez di nuovo incinta del marito, il ballerino Stefano De Martino? Una foto confermerebbe il gossip che gira ormai da diversi mesi. Postata nelle ultime ore su Instagram, si vede un’immagine piuttosto eloquente ed una didascalia altrettanto significativa.

Nell’immagine si vede una statua di una donna di profilo e con un vistoso pancione che tiene stretto tra le mani. “La vida” scrive la Rodriguez.

Per molti follower lo scatto è una conferma della gravidanza che regalerebbe a Santiago che oggi ha sei anni, un fratellino o una sorellina. “Tanti auguri bellissima” scrive qualcuno. Seguono emoji a cuore. C’è però anche chi scrive “ma non puoi farci illudere date una sorellina al piccolo siete così belli insieme” lasciando intendere probabilmente di non gradire questo tira e molla e la poca chiarezza da parte della showgirl.

Il gossip sulla sua gravidanza circola davvero da tanto tempo. Già a luglio se n’era parlato e il settimanale Gente aveva pubblicato delle foto eloquenti. Stefano De Martino, poco prima di quell’occasione, aveva parlato della gravidanza lasciando aperta la possibilità: “Io e Belen per il momento non siamo ‘incinti’. Ci stiamo lavorando”.

Fonte: Instagram