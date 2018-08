ROMA – Una foto in posizione ammiccante mentre si appoggia su un jet privato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa la “colpa” di Belen Rodriguez, che dopo le sue molte foto in bikini decisamente apprezzate, è riuscita a far infuriare i fan. Tanti gli insulti, e tutti spietatissimi, che hanno raggiunto la showgirl argentina per la foto pubblicata su Instagram.

Belen ha mostrato una foto sul suo profilo social che la ritrae in una posa sensuale davanti al lussuoso jet privato che l’ha portata in vacanza al mare. La reazione dei fan però non è stata quella sperata, in molti infatti hanno definito la scena come una “cafonata”, insultandola per il lusso e la ricchezza che ha ostentato sul social.

C’è chi le ha scritto commenti decisamente cattivi: “Poveretta, se solo un bel contenitore, ma vuota”. E ancora chi le ha scritto: “Mi piacevi, ma ora esce una parte che non mi piace molto”.

(Foto da Instagram)