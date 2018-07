IBIZA – La foto è stata scattata in una villa extra lusso che si trova ad Ibiza. Qui [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze estive dopo aver terminato, sulle reti Mediaset, l’approfondomento sui Mondiali Balalaika.

La foto ritrae la showgirl argentina di schiena, mostrando un lato B invidiabile. Si tratta di un post malizioso finito su Instagram, in cui Belen Rodriguez indossa un costume coloratissimo. In poche ore è subito boom di like e tra i tanti commenti compare anche quello del suo fidanzato Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp scrive che si trtatta delle “migliori curve che io abbia mai affrontato”.

Andrea Iannone e Belen Rodriguez, a quanto pare, sono sempre più affiatati. Il pilota si diverte a rispondere ai social sulla sua relazione con la showgirl, rispondendo così a chi puntualmente parla di crisi.

La settimana scorso, il campione della MotoGp ha risposto ad un fan che su Instagram, gli chiedeva quanto volte lui e Belen abbiano rapporti. “Mai abbastanza” ha replicato Iannone. L’aria di crisi che si respirava prepotente tra la showgirl argentina e il pilota italiano ultimamente sembra essersi quindi dissolta, anzi i due anche se ancora con qualche muso passeggero, sono tornati a vivere insieme e hanno deciso di smentire ulteriori voci sui social. Stavolta a rispondere è proprio Iannone, che afferma come i due stiano ancora insieme.