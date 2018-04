ROMA – Mentre Belen Rodriguez posa per il marchio di intimo Jadea, il compagno Andrea Iannone si allena a distanza sulla cyclette. Nella location da sogno e dotata di tutti i comfort in cui la showgirl argentina è stata nei giorni scorsi per realizzare questi scatti che parlano da soli, c’era anche il piccolo Santiago, il figlio che Belen ha avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino.

Belen ha pubblicato su Instagram una foto del backstage del servizio fotografico.