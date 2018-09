ROMA – Belen Rodriguez in posa su Instagram con una sigaretta in bocca. La foto sensuale è apparsa sul suo profilo ed è in bianco e nero. La showgirl argentina è in posa ed ha ricevuto diverse critiche dai suoi follower: “Non si fuma, Belen” scrive qualcuno. “Le sigarette uccidono” aggiunge un altro. “Io la trovo molto volgare, poi sembra drogata, così non è una bella foto di se stessa” ha replicato un altro.

Sono molti però coloro che la difendono definendo i critici che vengono definiti “invidiosi e ipocriti” sottolineando come si tratti di un’immagine apparsa in uno “shotting fotografico”.

Nelle settimane scorse, sempre su Instagram aveva pubblicato una foto a luci rosse: tutta nuda, Belen era distesa in mezzo all’acqua durante la sua vacanza ad Ibiza. Lo scatto era accompagnato da una frase in spagnolo: “Descansa tu alma”. In poche ore il post aveva fatto impazzire i fan raccogliendo migliaia di like. Nei commenti si sprecavano i complimenti per la bella show girl argentina.

“Meravigliosa. Sublime. Stupenda, incantevole Bellezza Belen”, scriveva un fan. “Che spettacolo! La bellezza dovrebbe avere il tuo nome”, aveva aggiunto un altro. “Tu sei, semplicemente, una delle donne più belle del mondo. Senza invidia e con oggettività, sei stupenda!”, aveva commentato, invece, una donna.