MILANO – Primo giorno di scuola per Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per l'occasione mamma e papà si sono presentati insieme e l'hanno portato a lezione.

La showgirl argentina per l’occasione non ha dimenticato di sfoggiare una mise sexy, questa volta in versione scolaretta con zainetto su una spalla e minigonna di pelle nera con volant.

La foto è stata postata su Instagram, dove ovviamente il look sexy della giovane mamma non è passato inosservato: moltissimi i commenti sui social. E in difesa di Belen interviene una mamma che chiosa: “Tutte a criticare io accompagno mio figlio a scuola è c’è molto di peggio ora che lei sia Belen va ovviamente criticata l’invidia è una brutta bestia”.