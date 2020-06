Belen Rodriguez senza veli si Instagram in una foto in bianco e nero

Belen appare senza vestiti in una foto pubblicata su Instagram.

I fan, come al solito quando si tratta di lei, aprrovano e scrivono: “Una gioia per gli occhi…”.

La showgirl argentina ha postato sul suo account Instagram uno scatto malizioso.

L’immagine è in bianco e nero e lei scrive “Escondido” che sta per “nascosto”.

Belen appare senza veli coperta solo da una tenda trasparente.

Si tratta di quello che viene chiamo uno scatto “vedo non vedo”.

Immediati i commenti dei tanti sostenitori della showgirl:

“Sei bellissima, una gioia per gli occhi“. E ancora: “Meravigliosa”. C’è anche chi la incoraggia dopo la crisi con Stefano: “Forza Belen, ti riprenderai presto”.

C’è chi la butta sul filosofico:

“Vedere a colori è una gioia per l’occhio, ma vedere in bianco e nero è una gioia per l’anima. Sento che le fotografie in bianco e nero sono generalmente più tranquille e misteriose di quelle a colori”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è crisi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono intanto in crisi.

A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi.

La Rodriguez, raccontano le cronache, è stata paparazzata a Milano con il fratello Jeremias nello stesso ristorante in cui si trovava Andrea Iannone.

Iannone che la Rodriguez aveva scaricato proprio per tornare da De Martino.

Finita qui?

No.

Sui social in molti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio.

Nelle ultime foto pubblicate da Belen, infatti, la fede nuziale, fede sempre indossata dal ritorno con l’ex ballerino di Amici, è sparita.

Insomma: qualcosa non va. Quanto è grave la situazione? Al momento ancora nessuno lo sa (fonte: Instagram, Leggo).