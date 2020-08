Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram il certificato dell’Asl che attesta la negatività del tampone al quale è stata sottoposta a Capri.

Tampone negativo quindi per Belen Rodriguez che era di rientro da Ibiza (Spagna). Tampone fatto come prevedono i protocolli sanitari.

La showgirl, che ha affittato un’elegante villa a Marina Piccola con vista sui Faraglioni, potrà continuare quindi la sua vacanza sull’isola azzurra in tutta libertà.

Infatti dopo che il suo areo è atterrato a Capodichino, Belen è scesa dalla passerella con tanto di mascherina obbligatoria per continuare il suo viaggio verso Capri. Belen è arrivata in piena notte per poi recarsi in taxi a Marina Piccola con destinazione un’elegante villa della zona.

Quindi venerdì mattina, in rispetto alle norme anti-covid, Belen ha comunicato all’Asl il luogo di residenza a Capri. Poiché per chi rientra da Spagna, Malta, Grecia e Croazia c’è l’obbligo del tampone, dopo poco è arrivato il personale dell’ASL Na 1 che l’ha sottoposta all’esame.

Esame ovviamente per accertare la positività o la negatività al covid-19, che è stato inviato a Napoli d’urgenza. La risposta è già arrivata e fortunatamente per Belen il risultato è stato negativo.

E’ il parrucchiere di Milano Antonio Spinalbanese il nuovo flirt di Belen Rodriguez?

Dopo aver archiviato Gianmaria Antinolfi, un nuovo flirt per Belen Rodriguez ad Ibiza? Alcuni siti di gossip parlano di una amicizia con Antonio Spinalbanese, parrucchiere di Milano.

L’hair stylist ha raggiunto la showgirl argentina sull’isola spagnola ai primi di agosto, e si è fermato lì fino a ferragosto. Secondo il solitamente informato profilo Instagram Very Inutil People, ci sarebbe stato un crescendo negli scambi social tra Spinalbanese e Belen che farebbe pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia.

Tra l’altro Spinalbanese è molto amico della ‘Pettinose’ Patrizia Griffini, grande amica di Belen da anni. I due parrucchieri avrebbero acconciato la showgirl per una serata particolare, ma si sarebbero fermati diversi giorni. (Fonte Instagram).