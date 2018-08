IBIZA – Belen Rodriguez è ad Ibiza. Con lei ci sono alcuni familiari e il fidanzato Andrea Iannone che compie gli anni. Per festeggiare il motociclista, sull’isola spagnola [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] viene organizzata una festa indiana: Belen a quanto pare ha bevuto un po’ troppo e Belen è finita distesa a terra.

Jeremias ha pubblicato il video su Instagram e il web ha comincato a domandarsi: Belen è ubriaca?

Effettivamente, nel filmato si vede Belen distesa a terra. “Tutto bene?”, le domanda il fratello. Belen Rodriguez non risponde: la showgirl ha la sola forza di alzare in alto il pollice in segno di “ok”.

Probabilmente, durante la festa organizzata per Iannone (ad un altro party indiano a pochi metri da loro c’erano anche Stefano De Martino con la fidanzata Gilda Ambrosio) Belen ha perso il controllo e, dopo aver bevuto qualche bicchierino di troppo, è finita a terra.

Nei giorni scorsi, sempre ad Ibiza Belen Rodriguez ha incontrato per caso Cristiano Ronaldo. Lo rivela Diva e donna: i due si sono incrociati in un noto ristorante ed erano entrambi in compagnia delle rispettive dolci metà: Georgina Rodriguez per il portoghese, Andrea Iannone per l’argentina.

Il rotocalco, che pubblica anche le immagini dell’incontro, rivela però che “a sentire i presenti, i loro sguardi si sono incrociati a lungo”.