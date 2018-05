ROMA – Incidente sexy per Belen Rodriguez in aeroporto. Il vento solleva infatti il miniabito della showgirl argentina scoprendo il suo lato B. Curve hot in primo piano e mutandine [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] a vista attirano lo sguardo del personale dello scalo e dei paparazzi.

L’incidente involontario non ha turbato la showgirl che, di rientro a Milano dopo la sua toccata e fuga di un giorno nella Capitale, sfoggia la stessa mise “incriminata” per una sosta in un lussuoso hotel milanese in compagnia di Andrea Iannone, mamma Veronica e Santiago.