ROMA – Belen Rodriguez continua a far parlare di sé, per le sue curve e non solo. Nei giorni scorsi, la showgirl argentina ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae in tutto il suo splendore, all’età di 15 anni. Nell’immagine, l’ex signora De Martino è di spalle, con il famoso lato B in bella mostra. Ma l’attenzione dei fan è catturata da un altro particolare “gigante” che appare nella foto…

Molti utenti infatti avrebbero sottolineato la lunghezza del pollice di Belen. La showgirl ci avrebbe scherzato su e avrebbe risposto: “Me lo sono rifatto a 7 anni, ma guarda è ancora così lungo, guarda nelle mie storie”. E proprio nelle storie appare l’immagine del presunto dito extralarge.