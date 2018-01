ROMA – Questa edizione di Domenica In sta facendo discutere per la conduzione affidata alle sorelle Parodi. tra le due, quella che sembra essere molto sotto pressione è Benedetta, criticata per quello che fa in onda, e poco premiata dagli ascolti. La puntata andata in onda domenica 28 gennaio, ha lasciato i telespettatori parecchio stupiti: a fine trasmissione, la piccola tra le Parodi ha compiuto un gesto inaspettato durante i saluti. Benedetta è scappata di corsa dietro le quinte prima che si chiudesse la diretta, lasciando lo studio in fretta e furia.

Relegata oramai agli ultimi 20 minuti di trasmissione e a qualche clip in cucina, Benedetta Parodi potrebbe aver mostrato involontariamente tutta la sua insofferenza verso autori della produzione e verso la sorella, All’inizio di questa edizione, infatti, Benedetta aveva lo stesso spazio di Cristina. Ora, nonostante continui a presenziare al programma domenicale di Rai 1, di fatto è stata messa da parte.

Come si vede in alcune clip che rimbalzano sui social, la Cristina non ha fatto in tempo a salutare il pubblico e dare appuntamento alla prossima settimana che Benedetta già era fuori dall’inquadratura e raggiungeva a passo sostenuto l’uscita. E sul web si sprecano foto e commenti. Sull’account @See Lallero si legge ad esempio: “Benedetta Parodi letteralmente fuggita durante i saluti finali di Domenica In”.

Benedetta Parodi, a giudicare dalle foto e dal video visibile cliccando qui, non si ferma a rispondere ad Angela Rafanelli che le chiede di poter assaggiare la torta appena cucinata.