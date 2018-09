MILANO – Il paparazzo ha beccato Benedetta Parodi a spasso per Milano. Non è noto se la conduttrice sia stata seguita per ore o intercettata per caso: fatto sta che la conduttrice, nello scatto ripreso da “Chi”, ha il lato B involontariamente esposto. La causa è stata un colpo di vento che le ha alzato il vestito in maniera improvvisa.

Benedetta parodi è tornata alla conduzione di Bake Off Italia su Real Time dopo l’esperienza negativa nella conduzione di Domenica In insieme alla sorella Cristina. Ora la trasmissione domenicale di Rai Uno è passata nelle mani di Mara Venier.

Benedetta è stata sotto pressione per tutta la scorsa stagione di Domenica In. La conduttrice è stata criticata per quello che ha fatto in onda e poco premiata dagli ascolti. Tutta questa pressione è esplosa nella puntata andata in onda domenica 28 gennaio: in quell’occasione, la Parodi ha lasciato i telespettatori parecchio stupiti scappando di corsa dietro le quinte prima che si chiudesse la diretta.

All’inizio della scorsa edizione, prima di essere messa da parte, Benedetta aveva lo stesso spazio di Cristina. In questa fase era invece già stata relegata oramai agli ultimi 20 minuti di trasmissione e a qualche clip in cucina. In quell’occasione, Benedetta Parodi potrebbe aver mostrato involontariamente tutta la sua insofferenza verso autori della produzione e probabilemente anche verso la sorella.