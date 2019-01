BERGAMO – Un pulmino con a bordo alcuni tifosi della Roma è stato preso a sassate nel centro di Bergamo mentre è in viaggio. E’ accaduto domenica 27 gennaio rima dell’incontro di Serie A Atalanta-Roma. Malgrado i vetri del mezzo siano andati in frantumi, nessuno a bordo è rimasto ferito. La Digos bergamasca sta indagando per cercare di dare un nome agli aggressori.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 13 in via Pietro Ruggeri da Stabello, in centro a Bergamo. Il minibus con i giallorossi a bordo si trovava in un quartiere vicino allo stadio ed era lontano dagli altri mezzi organizzati dai tifosi romanisti forse per un errore di percorso.

All’improvviso un gruppo di persone non identificate ha iniziato una sassaiola contro la fiancata del mezzo: pur essendo stato un assalto brevissimo a cui è seguita una fuga, i finestrini sono andati in frantumi, fortunatamente senza ferire nessuno. Al termine dell’aggressione, il minivan ha continuato il suo percorso verso lo stadio.

Per quanto riguarda il campo, la partita è terminata 3-3. Le due squadre si sono divise la posta in palio con un tempo per parte. Questo risultato, tiene la Roma in corsa per il quarto posto anche se il rammarico è grande per i giallorossi perché con una vittoria avrebbero conquistato la quarta posizione della classifica superando il Milan.

Pareggio prezioso anche per l’Atalanta che resta in corsa sia per l’Europa che per la Champions League.