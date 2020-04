ROMA – Silvio Berlusconi pubblica la foto sbagliata. Il Cavaliere sta passando la quarantena a casa della figlia Marina in Provenza: mentre è impegnato nello smart working, il leader di Forza Italia pubblica una foto su Twitter in cui spiega: “Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito da remoto. Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio”.

Fin qui niente di male se non fosse per la foto che ha dietro di sè. Berlusconi ha infatti un sedere ritratto in un quadro. E così rimedia cancellando il tweet e pubblicandone uno idendico: questa volta però con la foto tagliata.

L’ex presidente del Consiglio, in queste settimane ha fatto parlare di sé per una iniziativa legata alla lotta al coronavirus. Berlusconi ha infatti deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, 10 milioni di euro per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze).

Anche Giuseppe Caprotti, figlio del patron di Esselunga Bernardo Caprotti, ha annunciato quasi in contemporanea la costituzione di un fondo di 10 milioni a sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia contro il coronavirus e per un piano a favore delle categorie più deboli colpite dagli effetti dell’epidemia (fonte: Twitter).