SOCHI – Silvio Berlusconi è volato in Russia in occasione del compleanno del suo caro amico Vladimir Putin.

L’ex premier è apparso sui social con una foto scattata nella dacia presidenziale a Sochi, che si trova sul Mar Nero. Silvio Berlusconi, nello scatto appare sorridente e punta il dito verso il Mar Nero.

A corredo dello scatto pubblica il commento: “Ho scoperto un’altra diffusa bugia: il Mar Nero non è nero ma di un azzurro intenso bellissimo“. La foto dimostra che Berlusconi, quando si trova con il vecchio amico Putin, torna informissima malgrado gli 82 anni appena compiuti.

Vladimir Putin compie 66 anni. Silvio Berlusconi lo ha raggiunto oggi per i festeggiamenti. Prima di partire aveva commentato via Twitter: “Ne approfitterò per confrontarci su tutte le grandi questioni internazionali”.