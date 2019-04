ROMA – Kelly e Donna di Beverly Hills 90210 insieme su Instagram. I fan però non hanno preso bene la foto ed hanno accusato le due attrici di aver usato “troppo botulino”. La foto viene diffusa a quasi un mese dalla morte di Luke Perry.

Jennie Garth è l’attrice che interpretava Kelly, ossia la storica antagonista bionda di Brenda. Tori Spelling prestava invece il volto a Donna: le due sono comparse insieme in una foto su Instagram. A pubblicarla è stata Kelly per omaggiare i tanti fan della serie, scossi in questi mesi dalla scomparsa prematura di Dylan.

I fan però non l’hanno presa bene ed hanno risposto al vetriolo: “Siete irriconoscibli, troppo botulino”. Ad essere presa di mira è soprattutto Jennie Garth. “Eri così bella, non ne avevi bisogno di tutto quel botulino. Sei irriconoscibile”. Contro Tori Spelling, i fan si erano già espressi nei mesi scorsi per altre immagini che l’attrice aveva reso pubbliche.

La foto intanto fa il giro del web e oltre alle critiche, le due attrici di 47 anni (Jennie Garth) e 45 (Tori Spelling) raccolgono anche molti like.

Fonte: Instagram