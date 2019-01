ROMA – Beyoncé cammina all’interno di un supermercato della catena Target in una città degli Stati Uniti per fare delle compere. Dietro di lei, una fan si accascia sul pavimento e si mette a baciare il punto esatto in cui la cantante, qualche istante prima, è passata.

La cantante non si è accorta di nulla: il fatto è avvenuto dopo che ha svoltato l’angolo del reparto. Come viene riportato su Twitter da Sarah City, la fan che ha appunto baciato il pavimento, “l’unica cosa che potevo fare era andare ad onorare la terra su cui ha camminato”.

Lo scorso luglio, Beyoncé si era messa in testa di girare un video al Colosseo. A metterle però i bastoni tra le ruote è stato Alberto Angela che aveva già in programma in quei giorni una data capitolina del suo tour. L’Anfiteatro Flavio era quindi già occupato dal set del divulgatore scientifico e Beyoncé ha dovuto rinunciare.