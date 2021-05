Billie Eilish su Vogue: FOTO sexy in copertina, mostra il corpo dopo una vita contro il bodyshaming

Billie Eilish sulla copertina di Vogue. La cantante posa con foto sexy in un servizio sulla celebre rivista. Proprio lei, che è sempre stata la popstar anti stereotipi. Quella che si vestiva in maniera “desessualizzata”. Che nascondeva le sue forme e ha combattuto battaglie contro il bodyshaming.

Billie Eilish su Vogue: foto sexy in copertina

Ora invece si mostra in versione pin-up e lancia un messaggio alle ragazze.”Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe toglierti un briciolo di rispetto”. Seppure in modalità diverse, il messaggio da veicolare rimane lo stesso. Perché non bisogna vergognarsi a mostrare il proprio corpo. Anche se non rispetta i principi “classici” della bellezza. O meglio, i principi imposti dalla società e dai tempi in cui viviamo.

L’intervista di Billie Eilish a Vogue e le critiche degli haters

La pubblicazione della rivista con la copertina e il servizio è stata preceduta da alcune foto postate sui social proprio da Billie Eilish. Che è stata accusata da alcuni haters di professione (speriamo che aldilà dei social abbiano una vita) di essere incoerente.

Ecco cosa risponde nell’intervista: “Improvvisamente sei un’ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo, sei una facile, una putt…a. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? E, fanculo, dobbiamo sentirci più forti per questo. Mostrare il proprio corpo o un po’ di pelle non dovrebbe togliere un briciolo di rispetto a nessuno”.

Happier Than Ever, il nuovo disco di Billie Eilish

Billie Eilish ha rivelato i dettagli del suo secondo disco, 16 tracce inedite che comporranno “Happier Than Ever“, in uscita per Darkroom/Interscope Records il 30 luglio. L’album, già disponibile per il pre-order/add/save, arriva dopo il successo del disco di debutto che ha regalato a Billie Eilish diversi Grammy e record mondiali “When We All Go To Sleep, Where Do We Go?” (doppio platino in Italia).

Ecco i brani nella tracklist di “Happier Than Ever”: