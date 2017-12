CASAL DI PRINCIPE – Nel cornetto confezionato mangiato a colazione c’è una blatta. La foto finisce sul web che si indigna. Brutta esperienza per una famiglia di Casal di Principe in provincia di Casera: un ragazzo è finito in ospedale dopo aver mangiato un cornetto confezionato all’interno del quale era presente una blatta.

Come riporta Caserta News citato da Today, è stata presentata una segnalazione alle autorità competenti per far ritirare tutto il lotto dei cornetti. A svelare quanto accaduto è stata la madre del ragazzo, Maria Rosaria Madonna. Su Facebook, la donna ha scritto un post in cui racconta che il ragazzo ha iniziato a sentirsi male e dopo continui vomiti è stato accompagnato in ospedale.

“Non so come sia possibile una cosa del genere, soprattutto perché si tratta di una grande azienda. Mio figlio dopo ore di malore e vomito va in ospedale e denuncia alle autorità competenti (NAS) per far ritirare tutto il lotto. Queste cose non dovrebbero succedere in una azienda di fama mondiale. Ma che ci fanno mangiare. Vi prego di condividere l’accaduto gravissimo”.