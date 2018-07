ROMA – La dolce attesa di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo oramai non è più soltanto un gossip. A fugare ogni dubbio sulla gravidanza della ex velina è il settimanale Chi che pubblica le foto di Costanza in barca col pancione. Ma la coppia, forse per scaramanzia dopo il dramma dell’aborto spontaneo, non ha mai dato l’annuncio ufficiale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play],

Da mesi Bobo e Costanza, in coppia dalla scorsa estate, mantengono un insolito riserbo senza confermare né smentire le voci già lanciate dal settimanale Spy. Ora, in barca in Sicilia con i genitori di lei, era impossibile nascondersi.

A poco sono servite le foto a mezzo busto su Instagram, col ventre coperto da maxi t-shirt. Qualche utente impertinente aveva sottolineato che Costanza aveva le gambe gonfie, tipico sintomo della gravidanza. Ma la compagna dell’ex bomber aveva risposto piccata alle insinuazioni: “Datevi una calmata, il punto è che la situazione sta sfuggendo proprio”.