ROMA – Dopo aver visto Fiorentina-Inter, Christian Vieri ha lanciato una frecciatina nemmeno troppo velata. L’ex giocatore ha deciso di sottolineare la qualità della prestazione della Viola su Twitter scrivendo semplicemente “La Fiorentina gioca a calcio“. Il riferimento è alla squadra di Spalletti.

D’altronde è stato un dominio della squadra di casa suggellato da questi numeri: 21 tiri a 13, 22 cross a 10, 17 occasioni da gol a 8. Il match si è concluso 1-1 e alla Fiorentina il pareggio con una delle prime della classe va benissimo.

L’Inter non sa più vincere (3 punti nelle ultime 5 gare di Serie A) la colpa è dell’involuzione del gioco che è stata certificata anche dalla gara del Franchi. Ora arriva la sosta provvidenziale in cui i nerazzurri potranno lavorare per cercare di invertire un trend che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti.