Bologna, travestito da autovelox per spaventare gli automobilisti: il costume geniale per Halloween (Foto da Facebook)

A Bologna un ragazzo travestito da autovelox è diventato l’idolo dei social network. Lo ha fatto davvero per festeggiare Halloween, ma la foto è diventata virale (come si dice in gergo) solo nelle ultime ore.

Bologna, travestito da autovelox: la foto su Scritte ignoranti a Bologna

La pagina Facebook “Scritte ignoranti a Bologna” è stata la prima a pubblicare la foto. A rendere la storia di dominio pubblico anche al di fuori dei confini social ci ha pensato il Resto del Carlino, che gli ha dedicato un articolo.

Il ragazzo si è piazzato su viale Filopanti. Il travestimento era tanto semplice quanto geniale: un dispositivo autovelox che segna il limite di velocità a 30 km orari. Un limite inferiore a quello reale, in un punto che “invita” l’automobilista a premere sull’acceleratore.

Autovelox finto a Bologna: tanti ci sono cascati

Il travestimento è pienamente riuscito. Tanti automobilisti hanno rallentato, qualcuno ha anche inchiodato. Per rendere ancora più credibile la situazione, il buontempone si era anche dotato di una paletta, come quelle usate dai vigili.

La pagina Scritte ignoranti a Bologna è piena di reazione divertite degli utenti. Qualcuno ha anche postato la foto con la propria esperienza dinanzi all’autovelox umano.