MILANO – La curva sud del Milan ha dedicato a Leonardo Bonucci, l’ex capitano che dopo solo un anno ha deciso di tornare a vestire la maglia della Juve, uno striscione duro e molto carico di rabbia:”Bonucci, peggio di te solo Schettino. Imbarazzante”.

Oltre allo striscione, durante il “derby d’Italia” tra Milan e Juve, ci sono stati anche cori contro il calciatore, rimasto in panchina per il turnover e sostituito da Benatia.

L’ex capitano rossonero ha fatto infuriare i tifosi milanisti anche dopo il match vinto dalla Juve, per un post su Instagram. In molti hanno infatti reagito male alla foto in cui si vede un bonucci sorridente con la seguente didascalia: “Vittorie così hanno un peso e una valenza doppia. Dovevamo rispondere e abbiamo risposto da grande squadra!!!”.

I commenti sono stati i più disparati. Qualcuno, senza essere volgare a differenza di tantissimi altri, ha scritto: “Purtroppo ti mancano valori fondamentali che un uomo, prima che un calciatore, deve avere. Non hai rispetto per una squadra che ti ha accolto dandoti la fascia da capitano e nonostante questo invece di rimanere in silenzio esulti di più. Sarai anche forte ma sei un pagliaccio e un uomo piccolo. Non tifo ne Milan ne juve sia chiaro” conclude il misterioso tifoso, il cui commento è stato preso ad esempio per dimostrare la reazione che ha scatenato la foto.