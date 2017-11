ROMA – Possibile vedere Maria Elena Boschi, e Laura Boldrini, partecipare al funerale di Totò Riina? C’è chi non fa caso neanche al fatto che quelle esequie non siano state celebrate. E allora il post sulla pagina Facebook di Mario De Luise, che sceglie il simbolo di una locandina M5S come sua foto profilo, scatena l’ira Dem e della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio. Sul suo profilo numerosi post di siti di contro informazione, con notizie palesemente false sulla politica italiana, sull’euro. Non si sa chi sia l’autore, né se effettivamente sia legato in qualche modo al movimento, e non è nemmeno escluso si tratti di un profilo troll. Resta però il gesto e la viralità che ha generato.

“Guardate questo profilo, spero falso. Guardate che schifo. Sono mesi che subisco e subiamo di tutto, ma qui si passa il limite”, scrive Boschi sempre sul social postando a sua volta quell’immagine che la ritrae con la presidente della Camera ed altri esponenti Dem tra i banchi di una chiesa. Solo che la situazione era ben altra, ed è il senatore Dem Francesco Verducci, anche lui nella foto, a chiarirlo. A seguire il post di Maria Elena Boschi in cui spiega che “qui si passa il limite”.