NAPOLI – Refuso nella segnaletica stradale: e lo stop diventa “stpo”. Succede a Boscoreale, in provincia di Napoli. A notare l’errore, l’ex sindaco Gennaro Langella, che ha documentato tutto con una foto sul suo profilo Facebook.

Lo scatto in poco tempo è diventato virale, facendo il giro dei social. E così, tirato in causa suo malgrado, l’attuale sindaco, Antonio Diplomatico, ha preso le distanze e precisato: “Premetto che non abbiamo incaricato nessuna ditta ad eseguire lavori di segnaletica stradale in via Vecchia Aquini. Appena appreso quanto accaduto, ho incaricato il comando polizia locale di espletare gli opportuni accertamenti per identificare gli esecutori e di denunciarli anche per danno d’immagine procurato all’Ente”.

Alla fine sul caso è intervenuto il sindaco di Terzigno, comune limitrofo a Boscoreale. Francesco Ranieri ha fatto sapere di essere stato lui ad autorizzare i lavori di segnaletica, ma ha accusato gli operai di essersi sbagliati, e non solo nella scritta. Sarebbe anche sbagliata, infatti, la strada in cui è stato messo lo stop. Tutto da rifare, insomma. (Fonte: Facebook)