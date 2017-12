ROMA – Due gemelli omozigoti (quindi uguali l’un l’altro) hanno deciso di voler assumere le sembianze del loro beniamino Brad Pitt e per farlo hanno speso 15mila dollari in interventi di chirurgia estetica. Matt e Mike Schlepp, 21 anni, sono originari dell’Arizona. I due hanno perfino partecipato alla trasmissione di MTV, “I Want A Famous Face”, per ottenere un aiuto ad assomigliare al loro idolo.

Come racconta il Daily Mail, Mike si è sottoposto ad un intervento al naso, oltre ad aver inserito protesi nelle guance, mascelle e mento. Per Matt è stato sufficiente rifare naso e un impianto al mento. I due hanno anche 41 impiallacciature di porcellana impiantate per assomigliare meglio all’ex marito di Angelina Jolie, e raccontano con orgoglio di non essersene pentiti.

Matt ha detto nello show: “Lo farei dieci volte. Mi ha sicuramente aiutato ad avere più ragazze. Ho ottenuto un cambiamento così drastico che le amiche che non vedevo da un po’ non riuscivano a smettere di fissarmi. Se questo non ti fa sentire bene, allora cosa potrebbe?” Mike si è trovato d’accordo col fratello aggiungendo: “Non ho mai pensato di poter essere felice come lo sono adesso. Mi sento in cima al mondo”.

Ed anche la ex moglie del divo di Hollywood è l’oggetto dei desideri estetici. Lo dimostra una adolescente iraniana che si è sottoposta a cinquanta interventi chirurgici per assomigliare ad Angelina Jolie. Il suo aspetto però non è molto rassicurante e molti utenti del web l’hanno accusata di assomigliare ad un cadavere morto da tre giorni.