Flavio Briatore sorridente in un selfie dal letto dell’ospedale. Poi lo elimina

Briatore ha pubblicato su Instagram un selfie dal letto dell’ospedale dove è ricoverato. La foto è però stata rimossa pochissimi minuti dopo.

Flavio Briatore ha pubblicato su Instagram un selfie scattato dal letto dell’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato da lunedì a causa della sua positività al Covid.

La foto dell’imprenditore, in cui compare sorridente e con la mascherina abbassata, è però stata rimossa pochissimi minuti dopo.

Uno scatto che è stato online solo pochi minuti ma tanto è bastato per rassicurare i suoi fan e fare il giro del web.

Il comunicato del San Raffaele

Ieri era circolata la notizia della sua positività al coronavirus, ma questa mattina Briatore aveva spiegato, in una intervista al Corriere della Sera, le sue condizioni.

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Ho fatto il tampone ma non so se sono positivo, anche se può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna”.

Poche ore dopo però è stato proprio l’ospedale a ufficializzare la positività dell’imprenditore con un comunicato.

“Il signor Flavio Briatore si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 ed è stato sottoposto, come tutti i pazienti, al tampone nasorinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone è risultato positivo”.